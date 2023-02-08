Матч Евролиги «Альба» – «Олимпиакос» начался с минуты молчания в память о жертвах землетрясения в Турции и Сирии

Теги происшествия Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Фенербахче Беко Олимпиакос Альба фото Баскетбол

Матч Евролиги между немецкой «Альбой» и греческим «Олимпиакосом» в среду начался с минуты молчания.

Присутствующие на арене почтили память жертв землетрясения, которое 6 февраля обрушилось на восточную часть Турции и северные районы Сирии. По данным РБК, на сегодняшний день число погибших составляет более 10 000 человек, а раненых – около 50 000 человек.

В Евролиге выступают «Анадолу Эфес» и «Фенербахче», которые базируются в Стамбуле, Турция.

«Это апокалипсис». Великая (хоть и опасная) традиция, которую не могут отменить – толпа фанов на паркете после знаковой победы

Фото: Fosonline

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий