Матч Евролиги «Альба» – «Олимпиакос» начался с минуты молчания в память о жертвах землетрясения в Турции и Сирии
Матч Евролиги между немецкой «Альбой» и греческим «Олимпиакосом» в среду начался с минуты молчания.
Присутствующие на арене почтили память жертв землетрясения, которое 6 февраля обрушилось на восточную часть Турции и северные районы Сирии. По данным РБК, на сегодняшний день число погибших составляет более 10 000 человек, а раненых – около 50 000 человек.
В Евролиге выступают «Анадолу Эфес» и «Фенербахче», которые базируются в Стамбуле, Турция.
«Это апокалипсис». Великая (хоть и опасная) традиция, которую не могут отменить – толпа фанов на паркете после знаковой победы
Фото: Fosonline
Комментарии