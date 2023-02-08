Матч Евролиги «Альба» – «Олимпиакос» начался с минуты молчания в память о жертвах землетрясения в Турции и Сирии

Матч Евролиги между немецкой «Альбой» и греческим « » в среду начался с минуты молчания.

Присутствующие на арене почтили память жертв землетрясения, которое 6 февраля обрушилось на восточную часть Турции и северные районы Сирии. По данным РБК, на сегодняшний день число погибших составляет более 10 000 человек, а раненых – около 50 000 человек.

В Евролиге выступают « » и « », которые базируются в Стамбуле, Турция.

«Это апокалипсис». Великая (хоть и опасная) традиция, которую не могут отменить – толпа фанов на паркете после знаковой победы

Фото: Fosonline