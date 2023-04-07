Крис Пол реализовал рекордные в карьере 7 дальних бросков в матче с «Денвером»
Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол обновил личный рекорд по 3-очковым в матче с «Денвером» (119:115).
Пол реализовал 7 дальних бросков (7 из 12).
Пол в четверг набрал 25 очков, 6 подборов и 2 передачи. «Санз» одержали седьмую победу подряд.
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