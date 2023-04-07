Крис Пол реализовал рекордные в карьере 7 дальних бросков в матче с «Денвером»

Теги Денвер Крис Пол Финикс НБА Баскетбол

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол обновил личный рекорд по 3-очковым в матче с «Денвером» (119:115).

Пол реализовал 7 дальних бросков (7 из 12).

Пол в четверг набрал 25 очков, 6 подборов и 2 передачи. «Санз» одержали седьмую победу подряд.

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1 комментарий

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jokerino
Спортс, могли бы и написать, какой результат был у Пола до этого
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