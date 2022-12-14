Паскаль Сиакам: «Рэпторз» не должны поддаваться панике»

Форвард прокомментировал неудачные результаты команды на старте нынешнего сезона.

«Мы не должны поддаваться панике. Я знаю, что многие люди сразу начинают паниковать, но мы этого не делаем. Мы никого не обвиняем, а проходим через все это вместе. Что бы ни происходило, я люблю этих парней и хочу, чтобы каждый из них добился успеха. Я хочу, чтобы мы побеждали», – сказал Сиакам.

«Рэпторз» проиграли два матча подряд и с показателями 13-14 занимают 9-е место на Востоке. В прошлом сезоне команда финишировала на 5-м месте в конференции, но уступила «Филадельфии» (2-4) в 1-м раунде плей-офф.

«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда