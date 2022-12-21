Центровой «Филадельфии» раскритиковал подход к игре, который практикует « ».

В недавнем матче между командами Эмбиид набрал 28 очков, реализовав 4 из 13 2-очковых, «Сиксерс» победили в овертайме (104:101).

«Когда вы играете с такой командой, как «Торонто», то видите, что им все равно. Создается впечатление, что большую часть времени «Рэпторс» не волнует победа. Они просто хотят закрыть звездных игроков.

Но когда все так складывается, надо оставаться готовым. Надо оставаться начеку и сохранять уверенность, продолжать бросать и надеяться, что в нужный момент все получится. В матче с ними так и вышло», – заявил Эмбиид.

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