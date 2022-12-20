Паскаль Сиакам перевел матч с «Филадельфией» в овертайм на последних секундах

Форвард « » стал автором спасительного попадания на последних секундах четвертой четверти матча с «Филадельфией».

Сиакам забросил в проходе за 5,1 секунды до сирены при счете 97:99.

В дополнительное время «Сиксерс» все же одолели канадскую команду – 104:101.

На счету Сиакама 38 очков, 15 подборов и 6 передач.

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать

«Ты же болельщик «Клипперс»? Похоже, они поимели нас обоих». Блэйк Гриффин уже давно готовится к карьере в стендапе