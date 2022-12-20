Паскаль Сиакам перевел матч с «Филадельфией» в овертайм на последних секундах

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Форвард «Торонто» Паскаль Сиакам стал автором спасительного попадания на последних секундах четвертой четверти матча с «Филадельфией».

Сиакам забросил в проходе за 5,1 секунды до сирены при счете 97:99. 

В дополнительное время «Сиксерс» все же одолели канадскую команду – 104:101.

На счету Сиакама 38 очков, 15 подборов и 6 передач.

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