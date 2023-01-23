Яннис Адетокумбо и Крис Миддлтон планируют вернуться в строй к матчу с «Детройтом»

Лидеры « » и могут принять участие в ближайшем матче команды против « » в понедельник.

Адетокумбо не играл в пяти последних встречах из-за боли в левом колене. «Бакс» проиграли три из них.

Миддлтон пропустил начало регулярного чемпионата из-за разрыва связки левого запястья. Форвард дебютировал в нынешнем сезоне 2 декабря и провел 7 матчей, после чего снова выбыл из строя.

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит