Яннис Адетокумбо и Крис Миддлтон планируют вернуться в строй к матчу с «Детройтом»

Теги травмы Детройт Милуоки НБА Крис Миддлтон Яннис Адетокумбо Баскетбол

Лидеры «Милуоки» Яннис Адетокумбо и Крис Миддлтон могут принять участие в ближайшем матче команды против «Детройта» в понедельник.

Адетокумбо не играл в пяти последних встречах из-за боли в левом колене. «Бакс» проиграли три из них.

Миддлтон пропустил начало регулярного чемпионата из-за разрыва связки левого запястья. Форвард дебютировал в нынешнем сезоне 2 декабря и провел 7 матчей, после чего снова выбыл из строя.

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит

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