Шэмс Чарания: «Игроки НБА считают Эмбиида MVP сезона»

Авторитетный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания поделился информацией, что игроки считают центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида MVP сезона-2022/23.

«Когда я общаюсь с игроками по всей Лиге, они склоняются к тому, что Джоэл Эмбиид – их выбор, как парень, которого они считают самым доминирующим, самым ценным баскетболистом сезона. Поэтому на основании разговоров с игроками, голосование идет в пользу Джоэла Эмбиида», – заявил Чарания.

В нынешнем сезоне 28-летний баскетболист набирает в среднем 33,3 очка, 10,2 подбора и 4,2 передачи при 55% реализации с игры.

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