Шэмс Чарания: «Игроки НБА считают Эмбиида MVP сезона»

Теги Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Шэмс Чарания Баскетбол

Авторитетный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания поделился информацией, что игроки НБА считают центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида MVP сезона-2022/23.

«Когда я общаюсь с игроками по всей Лиге, они склоняются к тому, что Джоэл Эмбиид – их выбор, как парень, которого они считают самым доминирующим, самым ценным баскетболистом сезона. Поэтому на основании разговоров с игроками, голосование идет в пользу Джоэла Эмбиида», – заявил Чарания.

В нынешнем сезоне 28-летний баскетболист набирает в среднем 33,3 очка, 10,2 подбора и 4,2 передачи при 55% реализации с игры.

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10 комментариев

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Klna Jislime
Ответ fhneh
Я бы сравнил их соперничество с Йокичем как Шак - Хаким
где шак и хаким, а где эти двое кексика...
в по толком ни тот ни другой ничем не запомнились
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Klna Jislime
Вот надо было на том собрании профсоюза (или как оно там) сделать еще чтобы игроки голосовали за мвп
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Дмитрий Садчиков
От Коли видел только комментарии, что ему по большому счету плевать на эту награду. Учитывая сколько ноет каждый год Эмбиид, то по совокупности рыданий всея нба, дать обязаны.
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Сергей Пузанков
А зачем он у игроков спрашивает, за мвп же сми голосуют.
Но в целом это никакой не инсайд, почти каждый день выходит новость где какой-нибудь игрок подтверждает эти слова, контрпримеров гораздо меньше.
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pulyalke
прям сейчас, если брать маленький отрезок сезона, то мвп это антошка
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Куприн
Игроки всегда склоняются к выбору того, против кого сложнее играть один на один. Эффективность и работа на команду для них куда менее значимые факторы.
+3
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Алексей Попелышко
Бомбят по всем фронтам БЛМ. нет у Йокича шансов, испугаются третий раз выбрать.
+5
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Jan Paskel
он там что, рекламы закупил на два ляма по всем каналам?
+4
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fhneh
Я бы сравнил их соперничество с Йокичем как Шак - Хаким
+3
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Теннисный абсолют
Эмбид самый доминантный игрок НБА со времен Шака
+4
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