«Однажды меня осенило и я решил написать в поисковике магические слова: «Белые люди бросают трехочковые». Джоэл Эмбиид рассказал, как научился технике броска

Теги Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид поделился забавной историей о том, как научился бросать 3-очковые.

«Сижу одним вечером, отдыхаю. Открываю YouTube и думаю, как бы разобраться с этой штукой – броском. Пишу в поиске «КАК БРОСАТЬ ТРЕХОЧКОВЫЕ». Ничего. «КАК БРОСАТЬ С ПРАВИЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ». Ничего. Потом меня осенило и я решил написать магические слова: «БЕЛЫЕ ЛЮДИ БРОСАЮТ ТРЕХОЧКОВЫЕ».

Послушайте, я понимаю, что это стереотип, но вы видели, как нормальные 30-летние белые парни бросают «трешки»? Локоть внутри, ноги чуть согнуты. Релиз – идеальный. Всегда. Знаете, тот самый cтарый мужик в боксерских шортах Everlast на площадке? Всегда попадает.

На самом деле, я действительно попал в Лигу по «Ютубу» и жизни в спортзале. По-другому и не объяснить», – сказал Эмбиид.

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7 комментариев

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banderos
Ответ Nick Crosier
Белые люди не умеют прыгать
Поправка от Панченко: белые не умеют рыгать
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DeX
Джоэль, теперь поищи на ютубе "Белые центры получают MVP"
+2
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everyday4768
Ответ jxmazefan
Он эту историю еще лет 5-6 назад рассказывал
И не один раз, да
+1
0
+1
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jxmazefan
Ответ Tim Timson
ахаха это уже троллинг от МВП))
Он эту историю еще лет 5-6 назад рассказывал
+7
0
+7
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Kudim41
чертов расист. магические слова у него.. белый!
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Nick Crosier
Белые люди не умеют прыгать
+3
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Tim Timson
ахаха это уже троллинг от МВП))
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-1
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