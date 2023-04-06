«Однажды меня осенило и я решил написать в поисковике магические слова: «Белые люди бросают трехочковые». Джоэл Эмбиид рассказал, как научился технике броска

Звездный центровой «Филадельфии» поделился забавной историей о том, как научился бросать 3-очковые.

«Сижу одним вечером, отдыхаю. Открываю YouTube и думаю, как бы разобраться с этой штукой – броском. Пишу в поиске «КАК БРОСАТЬ ТРЕХОЧКОВЫЕ». Ничего. «КАК БРОСАТЬ С ПРАВИЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ». Ничего. Потом меня осенило и я решил написать магические слова: «БЕЛЫЕ ЛЮДИ БРОСАЮТ ТРЕХОЧКОВЫЕ».

Послушайте, я понимаю, что это стереотип, но вы видели, как нормальные 30-летние белые парни бросают «трешки»? Локоть внутри, ноги чуть согнуты. Релиз – идеальный. Всегда. Знаете, тот самый cтарый мужик в боксерских шортах Everlast на площадке? Всегда попадает.

На самом деле, я действительно попал в Лигу по «Ютубу» и жизни в спортзале. По-другому и не объяснить», – сказал Эмбиид.

«И тут я понимаю, что шорты здесь, а команда – там»: администратор ЦСКА рассказывает о жизни клуба изнутри

В 2007-м сборная России выиграла Евробаскет. Вспоминаем главные спортивные события 20 лет

Захват издательств, нищее руководство и журнал за 400 червонцев. Так рождалась спортивная пресса в СССР