Джоэл Эмбиид повторил достижение Уилта Чемберлена
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид стал вторым игроком в истории НБА, который в одном матче набрал 50 очков, 10 подборов и 5 передач при 80% с игры.
Эмбиид повторил достижение легендарного центрового Уилта Чемберлена, которому удалось собрать такие показатели дважды за карьеру.
Сегодня в матче против «Бостона» (103:101) Эмбиид набрал 52 очка (20 из 25 с игры, 12 из 13 с линии), сделал 13 подборов и 6 передач.
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Посмотрим на Эмбиида и Филли в плей-офф.