Джоэл Эмбиид повторил достижение Уилта Чемберлена

Центровой «Филадельфии» стал вторым игроком в истории НБА, который в одном матче набрал 50 очков, 10 подборов и 5 передач при 80% с игры.

Эмбиид повторил достижение легендарного центрового , которому удалось собрать такие показатели дважды за карьеру.

Сегодня в матче против « » (103:101) Эмбиид набрал 52 очка (20 из 25 с игры, 12 из 13 с линии), сделал 13 подборов и 6 передач.

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