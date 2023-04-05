Джоэл Эмбиид повторил достижение Уилта Чемберлена

Теги Уилт Чемберлен Бостон Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид стал вторым игроком в истории НБА, который в одном матче набрал 50 очков, 10 подборов и 5 передач при 80% с игры.

Эмбиид повторил достижение легендарного центрового Уилта Чемберлена, которому удалось собрать такие показатели дважды за карьеру.

Сегодня в матче против «Бостона» (103:101) Эмбиид набрал 52 очка (20 из 25 с игры, 12 из 13 с линии), сделал 13 подборов и 6 передач.

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5 комментариев

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Максим Макеев
при том огромное количество средних бросков
уилт думаю из под кольца оформил процент
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everyday4768
Ответ Xell
Там надо смотреть на работу Риверса))
Думаете Док и в своем возрасте усилит заднюю линию?)
+1
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Xell
Ответ ARAMIS777
Крутые показатели. Посмотрим на Эмбиида и Филли в плей-офф.
Там надо смотреть на работу Риверса))
+2
-2
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ARAMIS777
Крутые показатели.
Посмотрим на Эмбиида и Филли в плей-офф.
+9
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dan6757@yandex.ru
Гений. Выдавайте уже сейчас мвп.
+6
-3
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