Джоэл Эмбиид: «Растягивание обороны позволяет мне не только набирать очки, но и разыгрывать»

Теги Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид рассказал, как растягивание обороны соперника позволяет ему не только набирать очки, но и разыгрывать.

«Дело не обязательно в набранных очках. Это касается и розыгрыша. Это передачи в угол на Пи Джей Такера, видение площадки, лучшие возможности для передачи.

Безусловно, это дает мне простор. В такой ситуации сложно использовать против меня дабл-тим. Вся площадка открыта передо мной. Я вижу все. Можно играть с левой стороны, можно играть с правой стороны, потому что я нахожусь в середине площадки», – сказал Эмбиид.

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1 комментарий

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Райли Карри
уф, подумал, что Симмонс спустя годы вспоминает Филу...
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