Ивица Зубац: «Мы слышали слухи про Уэстбрука. Все оказалось полной противоположностью»

Теги Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Ивица Зубац Баскетбол

Центровой «Клипперс» Ивица Зубац заявил, что Расселл Уэстбрук оказался отличным партнером по команде.

«Мы слышали вещи, которые о нем говорили, и когда он присоединился к нам, все оказалось полной противоположностью. Он отличный парень. Отличный лидер. Всегда счастлив, всегда позитивен, помогает на площадке. Очень поддерживал меня.

То, как он ведет нас на паркете и за его пределами, – он отличный чувак. Мы просто хотели доказать, что все ошибаются с теми слухами, которые о нем ходили», – сказал Ивица в послематчевом интервью.

Расселл присоединился к «парусникам» как свободный агент после дедлайна обменов. В 19 встречах баскетболист набирает в среднем 15,1 очка, 4,7 подбора и 7,6 передачи за 30 минут игрового времени. «Клипперс» (42-38) поднялись на 5-ю строчку на Западе.

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12 комментариев

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Fungus_Amongus
Вот для кого приобретение Вестбрука на пользу оказалось, так это для Зубаца. До этого он реже мяч получал в удобных позициях для атаки, больше играл в стиле "хочешь мяч - возьми подбор". Вестбрук же, при всем том браке, что он допускает в передачах, все таки всегда нацелен на то, чтобы отдать голевой пас и до Зубаца мяч чаще доходить стал.
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Korban Cobain
Ответ nik nik
Мы слышали слухи , что это игрок уровня мвп, но все оказалось полной противоположностью)
Он точно холофеймер, если на то пошло))
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Korban Cobain
Ответ TurboMen
Скорее Лью показал насколько он лучший тренер чем Хэм, ну и минималка есть минималка, не было бы такого хейта Вестбрука играй он на таком контракте в ЛАЛ.
ну да... начаналость то все с 0-5.
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Korban Cobain
Что за слухи? от СМИ? ни один игрок, даже Патрик ничего "страшного" про него не говорил никогда.
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Теннисный абсолют
Ответ Александр Спирин
Какой тихой сапой? В позапрошлом сезоне Ивица оборонялся на уровне Гобера. Он с начала попадания в ЛАК публикой обласкан. Давно ждём рывка.
О нем всегда много гадостей тут пишут недоброжелатели на ветках. Как будто это Саша Каун какой-то.
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Александр Спирин
Ответ Теннисный абсолют
Тихой сапой, а у Зубаца дабл дабл в среднем
Какой тихой сапой? В позапрошлом сезоне Ивица оборонялся на уровне Гобера. Он с начала попадания в ЛАК публикой обласкан. Давно ждём рывка.
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TurboMen
Скорее Лью показал насколько он лучший тренер чем Хэм, ну и минималка есть минималка, не было бы такого хейта Вестбрука играй он на таком контракте в ЛАЛ.
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nik nik
Мы слышали слухи , что это игрок уровня мвп, но все оказалось полной противоположностью)
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Xell
В ПО также говори
+2
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pachem xenon
ни разу не за клиперс, но очень рад хорошим человеческим отношениям в команде

и расс умничка
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Антон Антнов
У Ивицы лицо такое доброе простецкое, наивное...

Через 2 матча ПО начнется. Вместе почитаем про отличного лидера).
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Теннисный абсолют
Тихой сапой, а у Зубаца дабл дабл в среднем
+7
-1
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