Ивица Зубац: «Мы слышали слухи про Уэстбрука. Все оказалось полной противоположностью»

Центровой «Клипперс» заявил, что оказался отличным партнером по команде.

«Мы слышали вещи, которые о нем говорили, и когда он присоединился к нам, все оказалось полной противоположностью. Он отличный парень. Отличный лидер. Всегда счастлив, всегда позитивен, помогает на площадке. Очень поддерживал меня.

То, как он ведет нас на паркете и за его пределами, – он отличный чувак. Мы просто хотели доказать, что все ошибаются с теми слухами, которые о нем ходили», – сказал Ивица в послематчевом интервью.

Расселл присоединился к «парусникам» как свободный агент после дедлайна обменов. В 19 встречах баскетболист набирает в среднем 15,1 очка, 4,7 подбора и 7,6 передачи за 30 минут игрового времени. « » (42-38) поднялись на 5-ю строчку на Западе.

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