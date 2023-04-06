Боунс Хайлэнд рассказал, что «Клипперс» хотели обыграть «Лейкерс» ради Уэстбрука

Теги Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Боунс Хайлэнд Баскетбол

Разыгрывающий «Клипперс» Боунс Хайлэнд рассказал, что команда хотела добиться победы в матче с «Лейкерс» (125:118) ради бывшего игрока «озерников» Расселла Уэстбрука.

«Говорили ему об этом последние два дня: «Расс, мы зарядимся твоей энергией. Поддержим тебя. Закончим это дело победой». Мы прикрываем друг друга», – сказал защитник в послематчевом интервью.

Рассел присоединился к «парусникам» как свободный агент после дедлайна обменов. В 19 встречах баскетболист набирает в среднем 15,1 очка, 4,7 подбора и 7,6 передачи за 30 минут игрового времени. «Клипперс» (42-38) поднялись на 5-ю строчку на Западе.

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13 комментариев

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Tim Timson
Ответ Xell
А ты общий счет знаешь?)) 107побед—60поражений в пользу Лейкерс.
полностью согласен и не против)
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Xell
Ответ Tim Timson
полностью согласен. а то 11 раз подряд как котят и 32-7 за прошлые 10 лет многовато и неинтересно)
А ты общий счет знаешь?)) 107побед—60поражений в пользу Лейкерс.
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Fungus_Amongus
Хайленд в Клипперс прибавил по сравнению с игрой за Денвер. Ассистирует больше, теряет меньше, проценты бросков выросли немного. И NetRating у него в ЛАК в неплохом плюсе, насчет этого были опасения большие из-за того, в Денвере у него с этим было ужасно. Не так уж плоха его защита значит, можно с ним побеждать вполне. Ошибкой было мариновать его на лавке после приобретения Вестбрука. Только после травмы Джорджа вернулся в ротацию.
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Korban Cobain
Ответ Лиллард унижатель!
При этому самому Рассу дали поиграть всего 20 минут с полезностью -1. Ну ЛАК же выиграть хотели.
Или заиграть Боунса, у которого пошла игра, но тому нужен мяч. Мэнн тоже мало играл кста.
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Антон Антнов
Обписать колготки мамке назло - бесценно!
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Tim Timson
Ответ Xell
Вы должны хотеть чемпионами стать. А не Лал обыгрывать.
полностью согласен. а то 11 раз подряд как котят и 32-7 за прошлые 10 лет многовато и неинтересно)
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Дмитрий Сологубов
Ответ Теннисный абсолют
Хайленд - блестящее приобретение Клиперс
Да.И с ним есть надежды на будущее.А то прям совсем с молодыми беда была.
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Лиллард унижатель!
При этому самому Рассу дали поиграть всего 20 минут с полезностью -1. Ну ЛАК же выиграть хотели.
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al77
Сейчас вопрос кто из них будет играть с Финиксом?)
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xamer 9
Смотрел только 4 четверть, Боунс удивил: только ЛАЛ приближаются в счете к ЛАК, как тут же влетает треха от Хайлэнда, и так 3 раза)
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Xell
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Super Objectively
Блин ) хотя я не фанат и не хейтир клубов из ЛА, но приятно за черепаху )! ЛАЛ очень не красиво поступали и говорили о нем ! А в ЛАК он снова играет с удовольствием ..
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Теннисный абсолют
Хайленд - блестящее приобретение Клиперс
+7
-1
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