Боунс Хайлэнд рассказал, что «Клипперс» хотели обыграть «Лейкерс» ради Уэстбрука
Разыгрывающий «Клипперс» Боунс Хайлэнд рассказал, что команда хотела добиться победы в матче с «Лейкерс» (125:118) ради бывшего игрока «озерников» Расселла Уэстбрука.
«Говорили ему об этом последние два дня: «Расс, мы зарядимся твоей энергией. Поддержим тебя. Закончим это дело победой». Мы прикрываем друг друга», – сказал защитник в послематчевом интервью.
Рассел присоединился к «парусникам» как свободный агент после дедлайна обменов. В 19 встречах баскетболист набирает в среднем 15,1 очка, 4,7 подбора и 7,6 передачи за 30 минут игрового времени. «Клипперс» (42-38) поднялись на 5-ю строчку на Западе.
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