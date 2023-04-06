Марк Кьюбан: «Дончич хочет провести в «Далласе» всю карьеру, но мы должны это заслужить»

Теги Даллас НБА Марк Кьюбан Лука Дончич Баскетбол

Владелец «Далласа» Марк Кьюбан уверен, что Лука Дончич хочет провести всю карьеру за «Мэверикс», но для этого нужно выигрывать чемпионаты.

«Послушайте, игроки так не говорят: «Эй, я здесь на следующие 17 лет». Он хочет провести здесь всю карьеру, но мы должны это заслужить.

Чтобы это заслужить, мы должны выигрывать чемпионаты. Удивительно, как это решает все проблемы. Пока Яннис не выиграл чемпионат, все гадали, куда он уйдет. Никола Йокич – пока они не начали выигрывать, было то же самое. Дирк Новицки – пока «Мэверикс» не выиграли титул в 2011-м, верно?

Нет ни одного великого игрока, ни одной суперзвезды, которой не задавали бы вопрос: «Что бы будешь делать, если не выиграешь?» – сказал Кьюбан.

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10 комментариев

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гилберт
Ответ scorp19
Зато Дэмя Лиля сидит спокойно, ему это неинтересно.
Ну Дэйм вроде тоже там ножками топает.
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гилберт
Ответ opcondos
Где-то усмехнулся один Лиллард
Лиллард все таки второй эшелон.
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гилберт
Кубан секет фишку.
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scorp19
Ответ Гол в девятину
Все говорят о том, что якобы Кайри развалил команду, но вы только посмотрите на Дончича! Ты же лидер, все на тебя равняются, а какой пример остальным он подает своими тремя подбородками, физической формой и игрой в защите? Любая команда разложится и развалится рано или поздно, если главная звезда демонстрирует такое безобразное отношение к делу. Кто-то может сказать про Шака.Но Шак в такой форме играл максимум до декабря, но никогда в марте-апреле! И уж тем более не в 23-24 года.А тут три дня регулярки осталось, а Дончич все "набирает форму".Что эта такое вообще?
И как челик, который "не в форме" наравне с Эмбидом возглавляют список игроков лидеров по набранным очкам ?
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scorp19
Зато Дэмя Лиля сидит спокойно, ему это неинтересно.
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-1
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opcondos
Где-то усмехнулся один Лиллард
+3
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AEZAKMI228
Лука в майами перейдет рано или поздно. Можете скринить
Нечего ему в техасской деревне делать
+1
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-3
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Nightyork97
Ответ Гол в девятину
Все говорят о том, что якобы Кайри развалил команду, но вы только посмотрите на Дончича! Ты же лидер, все на тебя равняются, а какой пример остальным он подает своими тремя подбородками, физической формой и игрой в защите? Любая команда разложится и развалится рано или поздно, если главная звезда демонстрирует такое безобразное отношение к делу. Кто-то может сказать про Шака.Но Шак в такой форме играл максимум до декабря, но никогда в марте-апреле! И уж тем более не в 23-24 года.А тут три дня регулярки осталось, а Дончич все "набирает форму".Что эта такое вообще?
Забавно, что Дончич с подбородком имеет лучшую стату среди всех PG в лиге. Да, лишний вес это его одна из главных проблем. Но если мы сравним с импактом Зайона, ну это прямо вообще небо и земля. Пока он имеет такую стату - ему не предъявят ролевики. С трудом представляю как какой-нибудь Хардуэй с ЗП в 20 млн в год или Бертанс с 16млн будут учить Дончича как ему правильно играть в баскетбол. Он придет к проблеме веса сам, но на это нужно время. Пока ему нравится самому давить весом в краске и легко забивать с контакта.
+12
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Andy
Ну так заслуживайте и вдруг его Величество Пухляш проведет всю карьеру в Далласе. Титулов которые вы за это время получите будет ровно ноль.
+3
-8
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Гол в девятину
Все говорят о том, что якобы Кайри развалил команду, но вы только посмотрите на Дончича! Ты же лидер, все на тебя равняются, а какой пример остальным он подает своими тремя подбородками, физической формой и игрой в защите? Любая команда разложится и развалится рано или поздно, если главная звезда демонстрирует такое безобразное отношение к делу.

Кто-то может сказать про Шака.Но Шак в такой форме играл максимум до декабря, но никогда в марте-апреле! И уж тем более не в 23-24 года.А тут три дня регулярки осталось, а Дончич все "набирает форму".Что эта такое вообще?
+3
-6
-3
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