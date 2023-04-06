Марк Кьюбан: «Дончич хочет провести в «Далласе» всю карьеру, но мы должны это заслужить»

Владелец « » уверен, что хочет провести всю карьеру за «Мэверикс», но для этого нужно выигрывать чемпионаты.

«Послушайте, игроки так не говорят: «Эй, я здесь на следующие 17 лет». Он хочет провести здесь всю карьеру, но мы должны это заслужить.

Чтобы это заслужить, мы должны выигрывать чемпионаты. Удивительно, как это решает все проблемы. Пока Яннис не выиграл чемпионат, все гадали, куда он уйдет. Никола Йокич – пока они не начали выигрывать, было то же самое. Дирк Новицки – пока «Мэверикс» не выиграли титул в 2011-м, верно?

Нет ни одного великого игрока, ни одной суперзвезды, которой не задавали бы вопрос: «Что бы будешь делать, если не выиграешь?» – сказал Кьюбан.

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