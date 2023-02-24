Боунс Хайлэнд: «Наггетс» словно выкинули меня на обочину»
Разыгрывающий «Клипперс» Боунс Хайлэнд высказал недовольство тем, как «Наггетс» обошлись с ним.
«Я очень эмоциональный парень. И мне кажется, что произошло недопонимание. Меня словно выкинули на обочину. Черт возьми, просто дайте мне знать, что происходит.
Я вырос в грубой среде, в Делавэре. Я выдержу жесткую критику, жесткие тренировки и тому подобное. Просто будьте на 100 процентов честны со мной. «Наггетс» ничего мне не говорили. Это возникло из ниоткуда», – сказал Хайлэнд.
Хайлэнд начал сезон в качестве ключевого игрока со скамейки запасных. В последних восьми матчах перед обменом защитник проводил на площадке около 14 минут в среднем за игру.
Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?
Парень с банки может давать по 20 минут огня, особенно, если есть кому в защите отрабатывать. Пасует хорошо и трёшки тоже неплохие. Взяли за мешок, то есть за 2 пика 2 раунда - даром.