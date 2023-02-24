Боунс Хайлэнд: «Наггетс» словно выкинули меня на обочину»

Теги Денвер Клипперс НБА Боунс Хайлэнд Баскетбол

Разыгрывающий «Клипперс» Боунс Хайлэнд высказал недовольство тем, как «Наггетс» обошлись с ним.

«Я очень эмоциональный парень. И мне кажется, что произошло недопонимание. Меня словно выкинули на обочину. Черт возьми, просто дайте мне знать, что происходит.

Я вырос в грубой среде, в Делавэре. Я выдержу жесткую критику, жесткие тренировки и тому подобное. Просто будьте на 100 процентов честны со мной. «Наггетс» ничего мне не говорили. Это возникло из ниоткуда», – сказал Хайлэнд.

Хайлэнд начал сезон в качестве ключевого игрока со скамейки запасных. В последних восьми матчах перед обменом защитник проводил на площадке около 14 минут в среднем за игру.

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3 комментария

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Abdulla
Ответ Fungus_Amongus
В Клипперс после подписания Вестбрука разве что в мусорное время появляться на площадке будет. Не похоже, что он спокойно это воспримет.
И очень жаль, что там перебор с разыгрывающими.
Парень с банки может давать по 20 минут огня, особенно, если есть кому в защите отрабатывать. Пасует хорошо и трёшки тоже неплохие. Взяли за мешок, то есть за 2 пика 2 раунда - даром.
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Алексей Ермольчик
Добро пожаловать во взрослую жизнь. Любопытно, какой урок он из этого извлечёт.
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fungus_Amongus
В Клипперс после подписания Вестбрука разве что в мусорное время появляться на площадке будет. Не похоже, что он спокойно это воспримет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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