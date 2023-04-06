Баскетбольный ЦСКА отпразднует 100-летие клуба 15 апреля в домашней встрече с «Локомотивом-Кубань»

После победы над саратовским «Автодором» (3-0 в серии) московский ЦСКА вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/23. Руководство организации решило приурочить 100-летний юбилей клуба к домашней встрече с « » – 15 апреля в ДС «Мегаспорт».

«Дорогие друзья!

Нынешний, 2023-й – год столетия ЦСКА. «Большой» ЦСКА отмечает эту дату 29 апреля, в день первого матча футбольной команды ОППВ. По сведениям архивариусов, первая баскетбольная игра нашего клуба состоялась 15 августа 1923 года. В наше время август не является месяцем для клубного баскетбола, поэтому приурочить к столетию решили матч плей-офф лиги ВТБ. Нас ожидает бескомпромиссная игра, которая, уверены, будет соответствовать высокому уровню мероприятия. Всех ждет шоу-программа, множество конкурсов и активностей.

О предстоящем юбилее мы задумывались давно, и планировали его отметить максимально широко. Хотели увидеть всех, кто играл, тренировал, работал в клубе, помогал добиваться больших побед и был с нами в дни неудач. Всех, кто поддерживал нас на трибунах в разных городах страны и «пробивал» выезды. Хотели встретить гостей из клубов Евролиги, представителей ФИБА и НБА, многих их тех, кто является частью нашей любимой игры. К сожалению, сложности перелетов и политическая обстановка не позволяют осуществить и половины задуманного, но в процессе приглашения гостей мы связались с огромным количеством имеющих отношение к ЦСКА людей, и в ответ от каждого получили если не подтверждение приезда, то точно самые искренние поздравления и положительные эмоции. Даже при всех ограничениях ждем множество гостей.

Поздравляем всех армейцев с грядущим праздником!

Наш ЦСКА – большая семья, которая остается дружной, несмотря на время и расстояния!

Увидимся на трибунах «Мегаспорта»!» – заявил президент клуба Андрей Ватутин.

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