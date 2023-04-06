Джастин Роберсон – обладатель награды «Лучший перфоманс сезона-2022/23»

Защитник «Пармы» стал обладателем награды «Лучший перфоманс сезона-2022/23» лиги ВТБ.

В октябрьском матче «Пармы» против « » Роберсон набрал 29 очков, 7 подборов, 5 передач и 2 перехвата при 39 баллах за эффективность действий. Пермская команда выиграла у саратовцев на родной арене – 89:83.

29 очков в исполнении Роберсона – лучший результат сезона по результативности среди всех игроков «Пармы», а 39 баллов за эффективность – второй показатель сезона в Лиге.

В предыдущем сезоне обладателем приза стал Энтони Хики. Защитник «Астаны» оформил трипл-дабл с 43 очками, 11 передачами и 10 подборами. Казахстанская команда выиграла у краснодарцев на родной арене – 87:83.