Джастин Роберсон – обладатель награды «Лучший перфоманс сезона-2022/23»
Защитник «Пармы» Джастин Роберсон стал обладателем награды «Лучший перфоманс сезона-2022/23» Единой лиги ВТБ.
В октябрьском матче «Пармы» против «Автодора» Роберсон набрал 29 очков, 7 подборов, 5 передач и 2 перехвата при 39 баллах за эффективность действий. Пермская команда выиграла у саратовцев на родной арене – 89:83.
29 очков в исполнении Роберсона – лучший результат сезона по результативности среди всех игроков «Пармы», а 39 баллов за эффективность – второй показатель сезона в Лиге.
В предыдущем сезоне обладателем приза стал Энтони Хики. Защитник «Астаны» оформил трипл-дабл с 43 очками, 11 передачами и 10 подборами. Казахстанская команда выиграла у краснодарцев на родной арене – 87:83.
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