Паоло Банкеро о 27-23 у «Мэджик» в последних 50 матчах: «Тссс, они думают, что мы сливаем сезон»

Теги Бруклин Орландо НБА соцсети Паоло Банкеро Баскетбол

Бигмен «Орландо» Паоло Банкеро после победы над «Бруклином» (119:106) отреагировал на пост в официальном аккаунте клуба, в котором говорится о результате команды 27-23 в последних 50 матчах.

Это 10-й показатель в НБА на данном отрезке.

«Тссс, они думают, что мы сливаем сезон 🤣», – написал Банкеро.

На счету первого номера драфта 11 очков, 9 подборов и 4 передачи.

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4 комментария

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Nightblackwolf
А толк?) ВЫ стали побеждать, потому что, хоть 26 побед, хоть 31, место не меняется, посмотрим, как в конце начнете сливать, чтоб место выше не занять))
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timson
Ответ Tim Timson
любой новичок знает как сливать сезон)
Тимми Ди бы поспорил ))
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Tim Timson
любой новичок знает как сливать сезон)
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scorp19
Просто есть куда более безнадёжные сливальщики, но Орладно тоже не сахар. Сезон так или иначе в помойку.
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