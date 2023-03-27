Паоло Банкеро о 27-23 у «Мэджик» в последних 50 матчах: «Тссс, они думают, что мы сливаем сезон»
Бигмен «Орландо» Паоло Банкеро после победы над «Бруклином» (119:106) отреагировал на пост в официальном аккаунте клуба, в котором говорится о результате команды 27-23 в последних 50 матчах.
Это 10-й показатель в НБА на данном отрезке.
«Тссс, они думают, что мы сливаем сезон 🤣», – написал Банкеро.
На счету первого номера драфта 11 очков, 9 подборов и 4 передачи.
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