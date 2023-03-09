«Я хотел, чтобы ты гордился мной». Мэджик Джонсон оставил эмоциональное сообщение после смерти отца

Легенда « » оставил трогательное сообщение своему отцу, Эрвину Джонсону, который умер прошлой ночью.

«Мое сердце разбито. Вчера вечером я потерял своего самого большого сторонника, лучшего друга, героя, кумира, моего отца Эрвина Джонсона-старшего. С самого детства я хотел быть таким же, как он.

Мой отец был самым трудолюбивым человеком, которого я когда-либо знал. Он работал на 2-3 работах в любое время, чтобы обеспечить свою семью, и никогда не искал оправданий. Я очень благодарен ему за то, что он привил мне эту черту и научил меня важности образования, безупречной трудовой этике, уважению себя и других. Он был первым человеком, который сказал мне, что если я буду выкладываться, упорно трудиться и делать то, что должен, то я попаду в НБА.

Папа, спасибо тебе за каждый урок, который ты мне преподал, каждый раз, когда ты поддерживал меня. Спасибо за то, что ты был лучшим отцом, мужчиной и примером для сына. Все, что я сделал в жизни – это потому, что я хотел, чтобы ты гордился мной. От баскетбола до бизнеса, от мужа, отца и дедушки, кем и чем я стал – это благодаря Эрвину Джонсону-старшему. Какая огромная честь быть названным Эрвином Джонсоном-младшим. Я всегда буду любить тебя!» – написал легендарный разыгрывающий на странице в социальной сети.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

Главная тренерская награда Европы носит имя Александра Гомельского. В чем его величие?