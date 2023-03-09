«Я хотел, чтобы ты гордился мной». Мэджик Джонсон оставил эмоциональное сообщение после смерти отца
Легенда «Лейкерс» Мэджик Джонсон оставил трогательное сообщение своему отцу, Эрвину Джонсону, который умер прошлой ночью.
«Мое сердце разбито. Вчера вечером я потерял своего самого большого сторонника, лучшего друга, героя, кумира, моего отца Эрвина Джонсона-старшего. С самого детства я хотел быть таким же, как он.
Мой отец был самым трудолюбивым человеком, которого я когда-либо знал. Он работал на 2-3 работах в любое время, чтобы обеспечить свою семью, и никогда не искал оправданий. Я очень благодарен ему за то, что он привил мне эту черту и научил меня важности образования, безупречной трудовой этике, уважению себя и других. Он был первым человеком, который сказал мне, что если я буду выкладываться, упорно трудиться и делать то, что должен, то я попаду в НБА.
Папа, спасибо тебе за каждый урок, который ты мне преподал, каждый раз, когда ты поддерживал меня. Спасибо за то, что ты был лучшим отцом, мужчиной и примером для сына. Все, что я сделал в жизни – это потому, что я хотел, чтобы ты гордился мной. От баскетбола до бизнеса, от мужа, отца и дедушки, кем и чем я стал – это благодаря Эрвину Джонсону-старшему. Какая огромная честь быть названным Эрвином Джонсоном-младшим. Я всегда буду любить тебя!» – написал легендарный разыгрывающий на странице в социальной сети.
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