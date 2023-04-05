Леброн Джеймс сравнялся с Кобе Брайантом по числу попаданий, которые выводили команду вперед на последних 30 секундах

Форвард « » Леброн Джеймс во вторник исполнил победный лэй-ап в проходе за 27,1 секунды до конца овертайма в матче против «Юты» (135:133 ОТ).

Этот лэй-ап стал 40-м в карьере Джеймса попаданием, которое выводило его команду вперед на последних 30 секундах основного времени или овертайма, включая матчи регулярного чемпионата и плей-офф.

Таким образом, Джеймс сравнялся с , который был рекордсменом лиги по количеству таких попаданий за последние 25 лет.

Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!