Леброн Джеймс сравнялся с Кобе Брайантом по числу попаданий, которые выводили команду вперед на последних 30 секундах
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс во вторник исполнил победный лэй-ап в проходе за 27,1 секунды до конца овертайма в матче против «Юты» (135:133 ОТ).
Этот лэй-ап стал 40-м в карьере Джеймса попаданием, которое выводило его команду вперед на последних 30 секундах основного времени или овертайма, включая матчи регулярного чемпионата и плей-офф.
Таким образом, Джеймс сравнялся с Кобе Брайантом, который был рекордсменом лиги по количеству таких попаданий за последние 25 лет.
Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!
Упс.
1346 игр у Коби
1632 уже у Лебы..