Леброн Джеймс сравнялся с Кобе Брайантом по числу попаданий, которые выводили команду вперед на последних 30 секундах

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Кобе Брайант НБА Юта Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс во вторник исполнил победный лэй-ап в проходе за 27,1 секунды до конца овертайма в матче против «Юты» (135:133 ОТ).

Этот лэй-ап стал 40-м в карьере Джеймса попаданием, которое выводило его команду вперед на последних 30 секундах основного времени или овертайма, включая матчи регулярного чемпионата и плей-офф.

Таким образом, Джеймс сравнялся с Кобе Брайантом, который был рекордсменом лиги по количеству таких попаданий за последние 25 лет.

Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!

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8 комментариев

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ID89
Ответ стиваркус картридж
Не ролевик, конечно, но один из самых переоцененных игроков в истории. По факту даже в топ-10 игроков всех времен и народов с натяжкой входит, а его тут некоторые с Джорданом или Броном на серьезных щах равняют
Кем он переоценен? 20 сезонами, 5 перстнями и будучи 4ым в списке ол тайм пойнт лидеров?
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Leo Bonart
Ответ GerbertS
упс, очередной рекорд не в пользу деда... 1346 игр у Коби 1632 уже у Лебы..
Какая там бросковая эффективность у Кобе в седьмой игре финала, где он таки получил MVP?
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Leo Bonart
Ответ AEZAKMI228
Щас школьников в каментах читаешь так они Кобе чуть ли не в ролевики записывают
Кобе ни разу не ролевик, но как первая звезда переоценен страшно
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стиваркус картридж
Ответ AEZAKMI228
Щас школьников в каментах читаешь так они Кобе чуть ли не в ролевики записывают
Не ролевик, конечно, но один из самых переоцененных игроков в истории. По факту даже в топ-10 игроков всех времен и народов с натяжкой входит, а его тут некоторые с Джорданом или Броном на серьезных щах равняют
+1
-3
-2
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quznez
Ответ GerbertS
упс, очередной рекорд не в пользу деда... 1346 игр у Коби 1632 уже у Лебы..
Процент попадания у Кобы видел? 25% самый низкий из любителей взять на себя ответственность (не смотря на пару сезонов, когда он таки отлично завершал). У Краба в районе 40%.
Упс.
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jqzn88xn6n
Ответ GerbertS
упс, очередной рекорд не в пользу деда... 1346 игр у Коби 1632 уже у Лебы..
Все верно, Леброн еще и по количеству игр доминирует. С цифрами плохо у хейтеров конечно, азы учите!
+9
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AEZAKMI228
Щас школьников в каментах читаешь так они Кобе чуть ли не в ролевики записывают
+5
-3
+2
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GerbertS
упс, очередной рекорд не в пользу деда...
1346 игр у Коби
1632 уже у Лебы..
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