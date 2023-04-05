Игроки «Лейкерс» стали изображать блеяние козла во время интервью Леброна

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА видео Юта Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс помог команде одержать важную победу в выездном матче с «Ютой» (135:133 ОТ).

Джеймс набрал 37 очков, 5 подборов и 6 передач. Леброн также стал автором победного попадания.

Игроки «Лейкерс» стали изображать блеяние козла во время интервью Леброна в раздевалке после игры. Это отсылка к аббревиатуре GOAT (goat переводится как «козел» – прим. Sports.ru) с намеком на то, что Джеймс является величайшим игроком.

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6 комментариев

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Jazzzz
А вдруг это было не козлячье, а баранье?)
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quznez
"Кумиром народным служил Козлодоев,
И всякий его уважал" (с)
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Djoyin
Больше на блеяние овец похоже получилось 😄
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Alex1104
"За козла ответишь!"
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Валера, настало твое время...
Хах, весело у них))
+4
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xa-xa
Да .. Нам пиндосов не понять , На козлячье блеянье , Леброн мог бы ответить словами Вадима Евсеева....
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