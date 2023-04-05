Игроки «Лейкерс» стали изображать блеяние козла во время интервью Леброна

Форвард «Лейкерс» помог команде одержать важную победу в выездном матче с «Ютой» (135:133 ОТ).

Джеймс набрал 37 очков, 5 подборов и 6 передач. Леброн также стал автором победного попадания.

Игроки « » стали изображать блеяние козла во время интервью Леброна в раздевалке после игры. Это отсылка к аббревиатуре GOAT (goat переводится как «козел» – прим. Sports.ru) с намеком на то, что Джеймс является величайшим игроком.

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