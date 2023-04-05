«Чикаго» обеспечил себе участие в плей-ин

Теги Чикаго Орландо НБА Никола Вучевич НБА плей-ин Баскетбол

«Чикаго» во вторник гарантировал себе участие в турнире плей-ин.

Поражение «Орландо» (34-45) в матче с «Кливлендом» (113:117) привело к тому, что «Буллс» (38-41) точно не опустятся ниже 10-го места в таблице Восточной конференции. 

«Рады, что попали хотя бы сюда. От этого сезона у нас были немного другие ожидания. Хотели оказаться выше в таблице, но что есть, то есть. Это все равно возможность попасть в плей-офф», – сказал центровой «Чикаго» Никола Вучевич.

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