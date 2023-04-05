«Селтикс» едва не отыграли 7 очков за 9,8 секунды до конца матча с «Сиксерс». Тейтум смазал спасительный бросок

Теги Бостон Филадельфия НБА видео Маркус Смарт Джейсон Тейтум Деррик Уайт Баскетбол

«Бостон» был близки к тому, чтобы отыграть отставание в 7 очков за 9,8 секунды до конца матча с «Филадельфией».

Важную роль в камбеке «Селтикс» сыграл Маркус Смарт, который забросил с фолом, затем специально смазал штрафной, взял подбор и отдал мяч Элу Хорфорду, который вывел Деррика Уайта на 3-очковый (попадание с фолом).

«Сиксерс» затем совершили фол в нападении, подарив сопернику шанс на спасение, но Джейсон Тейтум смазал ключевой бросок.

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5 комментариев

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Телохранитель Джеймса Уорти
Дока принято поливать грязью по поводу каждого фэйла Филы, чего греха таить, и сам нет-нет, да отпущу колкость, но тут то в чем его вина? По пунктам:
Не Док заставил Макси сфолить на вышедшем уже один на один с кольцом Смарте, очень тупой фол.
Не Док попросил Хардена торговать лицом, когда Смарт «бросал» второй штраф. А ведь еще в ДЮСШке учат защитника, стоящего при штрафном ближе у бросающему именно его отсекать спиной (но что ж, Харден не учился в российской ДЮСШ, минус ему).
Ну и не Док подгонял Такера так бездумно лететь на Уайта при трехе.
А вот Уильямс отлично незаметно повис на товарище «мне не нужен MVP», что аж пришлось сбрасывать с себя ценой фола.
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Yerkebulan
Фол на Уайте не засчитали, хотя явно по руке бил. Если бы Уайт встал на линию, опять можно было специально промазать штрафной и постараться забить с подбора на ОТ
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dan6757@yandex.ru
Ответ Starkom
Отдавать Деррику надо было. Того "возможный МВП" просто бросил одного.
времени бы не хватило точно
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Руслан Султанов
Док в очередной раз показал свой уровень!
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Starkom
Отдавать Деррику надо было. Того "возможный МВП" просто бросил одного.
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