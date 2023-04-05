« » был близки к тому, чтобы отыграть отставание в 7 очков за 9,8 секунды до конца матча с «Филадельфией».

Важную роль в камбеке «Селтикс» сыграл , который забросил с фолом, затем специально смазал штрафной, взял подбор и отдал мяч Элу Хорфорду, который вывел на 3-очковый (попадание с фолом).

«Сиксерс» затем совершили фол в нападении, подарив сопернику шанс на спасение, но смазал ключевой бросок.

Захват издательств, нищее руководство и журнал за 400 червонцев. Так рождалась спортивная пресса в СССР