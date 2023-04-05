«Селтикс» едва не отыграли 7 очков за 9,8 секунды до конца матча с «Сиксерс». Тейтум смазал спасительный бросок
«Бостон» был близки к тому, чтобы отыграть отставание в 7 очков за 9,8 секунды до конца матча с «Филадельфией».
Важную роль в камбеке «Селтикс» сыграл Маркус Смарт, который забросил с фолом, затем специально смазал штрафной, взял подбор и отдал мяч Элу Хорфорду, который вывел Деррика Уайта на 3-очковый (попадание с фолом).
«Сиксерс» затем совершили фол в нападении, подарив сопернику шанс на спасение, но Джейсон Тейтум смазал ключевой бросок.
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Не Док заставил Макси сфолить на вышедшем уже один на один с кольцом Смарте, очень тупой фол.
Не Док попросил Хардена торговать лицом, когда Смарт «бросал» второй штраф. А ведь еще в ДЮСШке учат защитника, стоящего при штрафном ближе у бросающему именно его отсекать спиной (но что ж, Харден не учился в российской ДЮСШ, минус ему).
Ну и не Док подгонял Такера так бездумно лететь на Уайта при трехе.
А вот Уильямс отлично незаметно повис на товарище «мне не нужен MVP», что аж пришлось сбрасывать с себя ценой фола.