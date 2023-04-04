Лука Дончич: «Пока у нас есть шанс, я буду играть»

Разыгрывающий « » опроверг информацию о том, что он может пропустить оставшиеся матчи регулярного чемпионата.

«Завтра играю. Пока у нас есть шанс, я буду играть», – сказал Дончич.

Ранее инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что «Мэверикс» всерьез рассматривают возможность отказаться от использования Дончича и в оставшихся матчах регулярного чемпионата.

«Даллас» находится в одной победе от зоны плей-ин с результатом 37-42. В воскресенье техасцы проиграли седьмой матч из последних восьми.

«Даллас» ошибся с переходом Кайри. Он только подчеркнул проблемы этой команды