Лука Дончич: «Пока у нас есть шанс, я буду играть»

Теги Даллас НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич опроверг информацию о том, что он может пропустить оставшиеся матчи регулярного чемпионата.

«Завтра играю. Пока у нас есть шанс, я буду играть», – сказал Дончич.

Ранее инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что «Мэверикс» всерьез рассматривают возможность отказаться от использования Дончича и Кайри Ирвинга в оставшихся матчах регулярного чемпионата.

«Даллас» находится в одной победе от зоны плей-ин с результатом 37-42. В воскресенье техасцы проиграли седьмой матч из последних восьми.

«Даллас» ошибся с переходом Кайри. Он только подчеркнул проблемы этой команды

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4 комментария

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beregost
Будет играть, пока не уничтожит все шансы?)
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Грустный Тролль
Статка сама себя не наберет, добавил Лука
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valerixxx27
Если они так сделают это будет неуважение к болельщикам... Мы тут обос...., поэтому лучше отдохнем...
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Александр Сметанин
Молодец, лучше так, чем как рэппер...
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