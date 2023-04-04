Милутинов, Швед, Эртель, Мэйкон и Барфорд – в числе претендентов на награду MVP Единой лиги ВТБ

лига ВТБ представила семь номинантов на награду cамому ценному игроку сезона-2022/23.

На звание MVP сезона в этом сезоне претендуют (ЦСКА), (УНИКС), («Зенит»), («Локомотив-Кубань»), Джермэйн Лав («Нижний Новгород»), Луи Лабери (УНИКС) и Алексей Швед (ЦСКА).

Милутинов в этом сезоне набирает 16,2 очка, 9,1 подбора, 1,4 передачи в среднем за матч при 69,2% 2-очковых и 28,6 балла за эффективность за 23,3 минуты на площадке.

Показатели Мэйкона – 18,0 очка, 2,2 подбора, 3,8 передачи, 1,2 перехвата, 51,6% 2-очковые, 45,1% 3-очковые, 19,3 балла за эффективность, 28,4 минуты.

Показатели Эртеля – 13,4 очка, 2,4 подбора, 8,7 передачи, 0,9 перехвата, 49,7% 2-очковые, 43,1% 3-очковые, 16,9 балла за эффективность, 25,3 минуты.

Показатели Барфорда – 16,8 очка, 3,5 подбора, 3,7 передачи, 1,5 перехвата, 47,3% 2-очковые, 34,8% 3-очковые, 15,0 балла за эффективность, 27,1 минуты.

Показатели Лава – 14,6 очка, 2,0 подбора, 2,4 передачи, 1,4 перехвата, 49,7% 2-очковые, 35,6% 3-очковые, 12,7 балла за эффективность, 24,4 минуты.

Показатели Лабери – 12,1 очка, 7,1 подбора, 71,6% 2-очковые, 41,1% 3-очковые, 19,1 балла за эффективность, 29,5 минуты.

Показатели Шведа – 17,0 очка, 3,1 подбора, 7,8 передачи, 60,0% 2-очковые, 32,6% 3-очковые, 20,8 балла за эффективность, 25,4 минуты.

Коновалов, Савченко, Голдырев? Вы даже не знаете этих парней, а они только что помогли МБА обыграть «Зенит» в плей-офф!