Милутинов, Швед, Эртель, Мэйкон и Барфорд – в числе претендентов на награду MVP Единой лиги ВТБ

Теги Алексей Швед Единая лига ВТБ Томас Эртель Никола Милутинов Луи Лабери Дэрил Мэйкон Джермэйн Лав Джейлен Барфорд Баскетбол

Единая лига ВТБ представила семь номинантов на награду cамому ценному игроку сезона-2022/23.

На звание MVP сезона в этом сезоне претендуют Никола Милутинов (ЦСКА), Дэрил Мэйкон (УНИКС), Томас Эртель («Зенит»), Джейлен Барфорд («Локомотив-Кубань»), Джермэйн Лав («Нижний Новгород»), Луи Лабери (УНИКС) и Алексей Швед (ЦСКА).

Милутинов в этом сезоне набирает 16,2 очка, 9,1 подбора, 1,4 передачи в среднем за матч при 69,2% 2-очковых и 28,6 балла за эффективность за 23,3 минуты на площадке.

Показатели Мэйкона – 18,0 очка, 2,2 подбора, 3,8 передачи, 1,2 перехвата, 51,6% 2-очковые, 45,1% 3-очковые, 19,3 балла за эффективность, 28,4 минуты.

Показатели Эртеля – 13,4 очка, 2,4 подбора, 8,7 передачи, 0,9 перехвата, 49,7% 2-очковые, 43,1% 3-очковые, 16,9 балла за эффективность, 25,3 минуты.

Показатели Барфорда – 16,8 очка, 3,5 подбора, 3,7 передачи, 1,5 перехвата, 47,3% 2-очковые, 34,8% 3-очковые, 15,0 балла за эффективность, 27,1 минуты.

Показатели Лава – 14,6 очка, 2,0 подбора, 2,4 передачи, 1,4 перехвата, 49,7% 2-очковые, 35,6% 3-очковые, 12,7 балла за эффективность, 24,4 минуты.

Показатели Лабери – 12,1 очка, 7,1 подбора, 71,6% 2-очковые, 41,1% 3-очковые, 19,1 балла за эффективность, 29,5 минуты.

Показатели Шведа – 17,0 очка, 3,1 подбора, 7,8 передачи, 60,0% 2-очковые, 32,6% 3-очковые, 20,8 балла за эффективность, 25,4 минуты.

Коновалов, Савченко, Голдырев? Вы даже не знаете этих парней, а они только что помогли МБА обыграть «Зенит» в плей-офф!

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