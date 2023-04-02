Бадди Хилд лидирует среди действующих игроков НБА по количеству матчей без участия в плей-офф. Де’Аарон Фокс – второй

NBA University опубликовал десятку лидеров среди действующих игроков лиги по количеству проведенных матчей без участия в плей-офф.

Первое место занимает защитник «Индианы» , который провел за карьеру уже 544 матча и ни разу не участвовал в плей-офф.

Второе и третье места занимают игроки «Сакраменто» Де’Аарон Фокс и . «Кингз» уже обеспечили себе место в плей-офф сезона-2022/23.

Лидеры по количеству проведенных матчей без участия в плей-офф:

1. Бадди Хилд (« ») – 544

2. Де’Аарон Фокс (« ») – 391

3. Малик Монк («Сакраменто») – 383

4. Джош Харт («Нью-Йорк») – 368

5. («Юта») – 347

6. Деандре Бембри (свободный агент) – 296

7-8. Митчелл Робинсон («Нью-Йорк») – 286

7-8. Кристиан Вуд («Даллас») – 286

9. Мо Бамба («Лейкерс») – 273

10. Деннис Смит («Шарлотт») – 270

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