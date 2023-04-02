Бадди Хилд лидирует среди действующих игроков НБА по количеству матчей без участия в плей-офф. Де’Аарон Фокс – второй

Теги Индиана Сакраменто НБА Кристиан Вуд Бадди Хилд Джош Харт Деандре Бембри Лаури Маркканен Малик Монк Деннис Смит Де'Аарон Фокс Мо Бамба Митчелл Робинсон Баскетбол

NBA University опубликовал десятку лидеров среди действующих игроков лиги по количеству проведенных матчей без участия в плей-офф.

Первое место занимает защитник «Индианы» Бадди Хилд, который провел за карьеру уже 544 матча и ни разу не участвовал в плей-офф.

Второе и третье места занимают игроки «Сакраменто» Де’Аарон Фокс и Малик Монк. «Кингз» уже обеспечили себе место в плей-офф сезона-2022/23.

Лидеры по количеству проведенных матчей без участия в плей-офф:

1. Бадди Хилд («Индиана») – 544

2. Де’Аарон Фокс («Сакраменто») – 391

3. Малик Монк («Сакраменто») – 383

4. Джош Харт («Нью-Йорк») – 368

5. Лаури Маркканен («Юта») – 347

6. Деандре Бембри (свободный агент) – 296

7-8. Митчелл Робинсон («Нью-Йорк») – 286

7-8. Кристиан Вуд («Даллас») – 286

9. Мо Бамба («Лейкерс») – 273

10. Деннис Смит («Шарлотт») – 270

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1 комментарий

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Adilet Abdyramanov
Кристиан Вуду надо в межсезонье в норм команду, рядом с пончиком все деградируют
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