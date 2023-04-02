Бадди Хилд лидирует среди действующих игроков НБА по количеству матчей без участия в плей-офф. Де’Аарон Фокс – второй
NBA University опубликовал десятку лидеров среди действующих игроков лиги по количеству проведенных матчей без участия в плей-офф.
Первое место занимает защитник «Индианы» Бадди Хилд, который провел за карьеру уже 544 матча и ни разу не участвовал в плей-офф.
Второе и третье места занимают игроки «Сакраменто» Де’Аарон Фокс и Малик Монк. «Кингз» уже обеспечили себе место в плей-офф сезона-2022/23.
Лидеры по количеству проведенных матчей без участия в плей-офф:
1. Бадди Хилд («Индиана») – 544
2. Де’Аарон Фокс («Сакраменто») – 391
3. Малик Монк («Сакраменто») – 383
4. Джош Харт («Нью-Йорк») – 368
5. Лаури Маркканен («Юта») – 347
6. Деандре Бембри (свободный агент) – 296
7-8. Митчелл Робинсон («Нью-Йорк») – 286
7-8. Кристиан Вуд («Даллас») – 286
9. Мо Бамба («Лейкерс») – 273
10. Деннис Смит («Шарлотт») – 270
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