Лаури Маркканен стал первым игроком в истории НБА со 100 данками и 200 трехочковыми в одном сезоне

Теги НБА Юта Лаури Маркканен Баскетбол

Звездный форвард «Юты» Лаури Маркканен стал первым игроком в истории НБА, совершившим 100 данков и 200 трехочковых попаданий в одном сезоне, передает пресс-служба организации.

Один из главных претендентов на звание самого прогресирующего игрока в сезоне-2022/23 в среднем набирает 25,6 очка и 8,6 подбора, реализуя 50% попаданий с игры и 39% из-за дуги.

«Юта» идет 12-й на Западе с результатом 36-42. До плей-ин – полторы победы.

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6 комментариев

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SopTecret
удивительно. вроде, не такие грандиозные числа, не 200 и 400. но молодец, что
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rembrandao
Ответ xamer 9
Можно тут: https://www.basketball-reference.com/leagues/NBA_2023_shooting.html Нужно отфильтровать по игроку или отфильтровать по столбцу с количеством данков. Лаури со 111 данками на 17 месте
Сначала подумал, откуда у Кайла Лаури 111 данков) Интересно, что у Карри (обоих), Янга, Ван Влита, Такера, Шредера, ДиЛо, Лаури, Конли, Кеннарда и Криса Пола 0 данков в этом сезоне, а у Кайри и Хардена по одному) А больше всех у Мобли - аж 213. Я думал, тут грек железно на первом месте.
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Ужратый Гусениц
Ответ xamer 9
Можно тут: https://www.basketball-reference.com/leagues/NBA_2023_shooting.html Нужно отфильтровать по игроку или отфильтровать по столбцу с количеством данков. Лаури со 111 данками на 17 месте
прикольная стата. Например Патрик Беверли забил столько же данков, сколько Дарио Шарич, Робин Лопес
Нэрленс Ноэль и Пи Джей Такер вместе взятые( один)
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rembrandao
И это всего за 66 игр
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xamer 9
Ответ unrecyclable
а где можно стату по данкам посмотреть?
Можно тут:

https://www.basketball-reference.com/leagues/NBA_2023_shooting.html

Нужно отфильтровать по игроку или отфильтровать по столбцу с количеством данков. Лаури со 111 данками на 17 месте
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unrecyclable
а где можно стату по данкам посмотреть?
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