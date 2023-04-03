Лаури Маркканен стал первым игроком в истории НБА со 100 данками и 200 трехочковыми в одном сезоне

Звездный форвард «Юты» стал первым игроком в истории , совершившим 100 данков и 200 трехочковых попаданий в одном сезоне, передает пресс-служба организации.

Один из главных претендентов на звание самого прогресирующего игрока в сезоне-2022/23 в среднем набирает 25,6 очка и 8,6 подбора, реализуя 50% попаданий с игры и 39% из-за дуги.

«Юта» идет 12-й на Западе с результатом 36-42. До плей-ин – полторы победы.

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