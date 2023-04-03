Лаури Маркканен стал первым игроком в истории НБА со 100 данками и 200 трехочковыми в одном сезоне
Звездный форвард «Юты» Лаури Маркканен стал первым игроком в истории НБА, совершившим 100 данков и 200 трехочковых попаданий в одном сезоне, передает пресс-служба организации.
Один из главных претендентов на звание самого прогресирующего игрока в сезоне-2022/23 в среднем набирает 25,6 очка и 8,6 подбора, реализуя 50% попаданий с игры и 39% из-за дуги.
«Юта» идет 12-й на Западе с результатом 36-42. До плей-ин – полторы победы.
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https://www.basketball-reference.com/leagues/NBA_2023_shooting.html
Нужно отфильтровать по игроку или отфильтровать по столбцу с количеством данков. Лаури со 111 данками на 17 месте