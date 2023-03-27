Пол Джордж о своей травме: «Единственное, о чем я тогда думал: «Надеюсь, ничего важного не порвал»

Звездный форвард « » рассказал подробности игрового момента с форвардом «Оклахомы» , в результате которого Джордж выбыл на 3 недели с растяжением связки колена.

«Я забираю подбор и вижу, что Дорт пытается дотянуться до мяча, хоть и находится далеко. Ловлю мяч, и во время приземления понимаю, что его колено бьется о мое – и сразу почувствовал, словно у меня нога назад вывернулась.

Лу Дорт всегда оказывает сопротивление, но в этот раз было просто безумие. Он понимал, что контакт в любом случае произойдет, и просто взлетел в мою сторону.

У моего колена даже не было шанса справиться с приземлением, а после контакта нога еще и ушла назад.

Единственное, о чем я тогда думал: «Надеюсь, ничего важного не порвал». Сначала я не мог и шагу ступить, но в раздевалке «расходился».

Не думаю, что он хотел мне навредить. Это его стиль игры, он цепляется за мяч в каждом владении. Просто случайность», – сказал Джордж в своем подкасте.

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