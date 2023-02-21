Бэм Адебайо – о переходе Лава: «Он знает, как побеждать. Серьезное усиление для нашей команды»

Теги Майами НБА Эрик Споэльстра Кевин Лав Бэм Адебайо Баскетбол

Центровой «Майами» Бэм Адебайо порадовался переходу в команду свободного агента Кевина Лава, контракт которого ранее был выкуплен «Кливлендом».

«У Споэльстры есть голова на плечах, он умный, он разберется, что мы теперь будем делать.

Я очень рад. У нас сильный новобранец в команде. И это Кевин Лав, человек с большим опытом. Он один из тех, кто возвращался с 1-3 в финале. Это проверенный боец, парень, который знает, как побеждать. Это серьезное усиление для нашей команды», – заявил Бэм.

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