Центровой « » порадовался переходу в команду свободного агента , контракт которого ранее был выкуплен «Кливлендом».

«У Споэльстры есть голова на плечах, он умный, он разберется, что мы теперь будем делать.

Я очень рад. У нас сильный новобранец в команде. И это Кевин Лав, человек с большим опытом. Он один из тех, кто возвращался с 1-3 в финале. Это проверенный боец, парень, который знает, как побеждать. Это серьезное усиление для нашей команды», – заявил Бэм.

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