Майкл Портер: «Люди очень строги к Бену Симмонсу»

Теги Денвер Бруклин НБА Бен Симмонс Майкл Портер Баскетбол

Форвард «Денвера» Майкл Портер считает критику в адрес Бена Симмонса несправедливой и уверен, что свингмен «Бруклина» вернется на прежний уровень.

«Люди очень строги к Бену Симмонсу.

Я знаю, через что он сейчас проходит. Он еще не тот Бен Симмонс, что был раньше. Ему потребуется некоторое время, чтобы вернуть взрывчатость.

Посмотрел подборку его моментов двухлетней давности – он просто летает по площадке. Он вернет это, но нужно время. Все, что связано со спиной, подавляет взрывную энергию», – сказал Портер.

Портер перенес две операции на спине в начале карьеры, из-за чего пропустил весь первый сезон в лиге.

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3 комментария

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Стэн Смит
Подождите ещё пару лет. Может бросать научится.
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Мурзин Ринат
Во во некоторым (Уиггинсу) прощают не выходы на площадку, а тут из-за проблем со здоровьем неоднократного участника матча всех звезд готовы казнить за всё на свете
+2
-5
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Samsonov_24_4_11_15
Согласен. Мяч куда-то заставляют швырять, вообще изверги
+9
-2
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