Майкл Портер: «Люди очень строги к Бену Симмонсу»
Форвард «Денвера» Майкл Портер считает критику в адрес Бена Симмонса несправедливой и уверен, что свингмен «Бруклина» вернется на прежний уровень.
«Люди очень строги к Бену Симмонсу.
Я знаю, через что он сейчас проходит. Он еще не тот Бен Симмонс, что был раньше. Ему потребуется некоторое время, чтобы вернуть взрывчатость.
Посмотрел подборку его моментов двухлетней давности – он просто летает по площадке. Он вернет это, но нужно время. Все, что связано со спиной, подавляет взрывную энергию», – сказал Портер.
Портер перенес две операции на спине в начале карьеры, из-за чего пропустил весь первый сезон в лиге.
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