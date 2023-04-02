Майкл Портер: «Люди очень строги к Бену Симмонсу»

Форвард « » считает критику в адрес несправедливой и уверен, что свингмен « » вернется на прежний уровень.

«Люди очень строги к Бену Симмонсу.

Я знаю, через что он сейчас проходит. Он еще не тот Бен Симмонс, что был раньше. Ему потребуется некоторое время, чтобы вернуть взрывчатость.

Посмотрел подборку его моментов двухлетней давности – он просто летает по площадке. Он вернет это, но нужно время. Все, что связано со спиной, подавляет взрывную энергию», – сказал Портер.

Портер перенес две операции на спине в начале карьеры, из-за чего пропустил весь первый сезон в лиге.

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