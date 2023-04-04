Бигмен Коннектикута Адама Саного признан лучшим игроком «Мартовского безумия» .

Коннектикут в решающей игре справился с Сан-Диего Стэйт – 76:59. Саного набрал 17 очков и 10 подборов.

В шести встречах Коннектикута в турнире NCAA средние показатели Саного составили 19,6 очка и 9,8 подбора.

«Нет ничего невозможного. Надо просто быть самим собой. Принимать правильные решения. Если все будет так, то нет ничего невозможного», – заявил Саного.

«Даллас» ошибся с переходом Кайри. Он только подчеркнул проблемы этой команды

Уэйд и Новицки, Попович и Паркер – Зал славы баскетбола пополнился новыми легендами