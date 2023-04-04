Адама Саного из Коннектикута признан лучшим игроком «Мартовского безумия» NCAA

Теги NCAA университет Коннектикут университет Сан-Диего Стэйт Баскетбол

Бигмен Коннектикута Адама Саного признан лучшим игроком «Мартовского безумия» NCAA.

Коннектикут в решающей игре справился с Сан-Диего Стэйт – 76:59. Саного набрал 17 очков и 10 подборов.

В шести встречах Коннектикута в турнире NCAA средние показатели Саного составили 19,6 очка и 9,8 подбора.

«Нет ничего невозможного. Надо просто быть самим собой. Принимать правильные решения. Если все будет так, то нет ничего невозможного», – заявил Саного.

«Даллас» ошибся с переходом Кайри. Он только подчеркнул проблемы этой команды

Уэйд и Новицки, Попович и Паркер – Зал славы баскетбола пополнился новыми легендами

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий