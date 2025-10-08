2

Аллен Айверсон: «Одно из лучших решений в моей жизни – бросить пить»

Аллен Айверсон сообщил, что уже шесть месяцев ведет трезвый образ жизни.

«Одно из лучших решений в моей жизни – это бросить пить. Когда ты пьян, ты ведешь себя не так, как обычно. Чем больше я вижу это со стороны на других людях, тем больше радуюсь своему решению.

И когда замечаю, как это ценят люди вокруг меня, мне становится очень приятно», – сказал легендарный игрок «Филадельфии».

Когда Айверсона спросили, как он себя чувствует после шести месяцев трезвости, 11-кратный участник Матча всех звезд ответил: «Лучше, чем когда пил».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: CBS
