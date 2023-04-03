NCAA. Финал четырех. В решающем матче сезона сойдутся Коннектикут и Сан-Диего Стэйт

Теги результаты NCAA университет Коннектикут университет Сан-Диего Стэйт Баскетбол

В решающем матче сезона сойдутся Коннектикут и Сан-Диего Стэйт

Сегодня состоится решающий матч «Финала четырех» NCAA.

В чемпионской игре сезона сойдутся Коннектикут и Сан-Диего Стэйт.

NCAA

Мартовское безумие

Финал четырех

Финал

КОННЕКТИКУТ – САН-ДИЕГО СТЭЙТ

3 апреля. 4:20

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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1 комментарий

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The Don Killuminati
С победителем тут всё понятно, но может всё-таки SDSU первыми на турнире проиграют с небольшой разницей?
В одно владение для интересного финала
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