NCAA. Финал четырех. В решающем матче сезона сойдутся Коннектикут и Сан-Диего Стэйт
В решающем матче сезона сойдутся Коннектикут и Сан-Диего Стэйт
Сегодня состоится решающий матч «Финала четырех» NCAA.
В чемпионской игре сезона сойдутся Коннектикут и Сан-Диего Стэйт.
Мартовское безумие
Финал четырех
Финал
КОННЕКТИКУТ – САН-ДИЕГО СТЭЙТ
3 апреля. 4:20
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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