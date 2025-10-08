Брэдли Бил о роли в «Клипперс»: «Готов быть «занозой» в защите каждый вечер»

Брэдли Бил готов стать ключевым защитником «Клипперс».

«Просто быть «занозой», сохранять такой менталитет каждую ночь, независимо от того, кого приходится опекать – я готов к этому. Сейчас я определенно в том состоянии, когда хочу делать это чаще и с полной отдачей.

У нас достаточно игроков, которые могут забивать. Но важно, кто готов пожертвовать чем-то ради команды и взять на себя работу в защите», – отметил 32-летний атакующий защитник «Клипперс ».