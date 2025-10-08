«Поначалу я слишком много кричал, пришлось немного притормозить». Десмонд Бейн рассказал, как изменил подход к роли лидера в «Орландо»

Новичок «Орландо» рассказал, как проходит его адаптация в новой команде.

«По меркам лиги я все еще молодой игрок, все еще борюсь за свое место. Но «Мэджик» – это еще более молодая команда, и им нужен лидер, кто-то, кто будет их вести и подталкивать. У меня есть такие качества, и здесь меня определенно уважают.

Поначалу, наверное, я слишком много кричал, пришлось немного притормозить. Но я чувствую себя комфортно в этой роли. Везде, куда бы я ни пришел, я буду самим собой. Здесь ничего не меняется», – сказал Десмонд Бейн.