«Впечатляюще». Маркус Смарт постепенно входит в тренировочный процесс «Лейкерс»

Маркус Смарт начал тренироваться с командой.

Защитник пропустил начало сборов из-за тендинопатии ахиллова сухожилия и теперь постепенно входит в процесс.

«Маркус поучаствовал в активных тренировках, но не до конца. Выглядел впечатляюще. С учетом нагрузки в этот день, меня удивило, как он сумел поддерживать необходимый уровень интенсивности так долго», – поделился главный тренер Джей Джей Редик .

«Он опекал меня в начале тренировки. Чувствуется уровень давления. Прессинг в обороне, который будет для нас предельно важен. Нам нужна его лучшая версия. Его участие в коммуникациях, особенно в защите. Он давно в лиге, знает, как побеждать на высочайшем уровне», – рассказал Остин Ривз .

«Здорово выглядел, хорошо двигался. Но его основная сила – в его голосе. Способности координировать и помогать парням. Делиться информацией, это предельно важно в защите. Но и физически он тоже на очень высоком уровне, обязательно поможет нам в обороне», – заключил Джарред Вандербилт .