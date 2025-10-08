Журналист SI Крис Манникс: «Оклахома» не входит в число команд, следящих за ситуацией с Яннисом»

«Тандер» не входят в число команд, претендующих на Янниса Адетокумбо.

По данным Криса Манникса из Sports Illustrated, ряд клубов НБА внимательно следят за будущим двухкратного MVP в «Милуоки», но «Оклахома» не входит в их число.

«Хьюстон», даже после сделки с Кевином Дюрэнтом, обладает ресурсами для предложения. «Сан-Антонио» тоже. «Нью-Йорк», «Детройт» и «Орландо» тоже могут подключиться. И хотя мне прямо сказали, что «Оклахома» не интересуется Яннисом … конечно, «Тандер» могли бы сделать ситуацию еще более интересной», – написал Манникс.