Алперен Шенгюн: «Теперь нам не нужно волноваться о том, как защищаться против Дюрэнта. Об этом будут думать другие команды»
Алперен Шенгюн прокомментировал переход Кевина Дюрэнта в «Хьюстон».
«Он определенно облегчит игру для меня, снимет часть давления. В прошлом году против меня часто играли двойную опеку, поэтому я очень рад.
Помню, как мы волновались, когда играли против Кей Ди, но теперь нам не нужно об этом думать. Другим командам придется волноваться об этом.
Я просто буду помогать ему, чем смогу, и уверен, что он поможет всем нам», – заявил турецкий центровой «Рокетс».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Space City Home Network
