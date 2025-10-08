Алперен Шенгюн: «Теперь нам не нужно волноваться о том, как защищаться против Дюрэнта. Об этом будут думать другие команды»

Алперен Шенгюн прокомментировал переход Кевина Дюрэнта в «Хьюстон».

«Он определенно облегчит игру для меня, снимет часть давления. В прошлом году против меня часто играли двойную опеку, поэтому я очень рад.

Помню, как мы волновались, когда играли против Кей Ди, но теперь нам не нужно об этом думать. Другим командам придется волноваться об этом.

Я просто буду помогать ему, чем смогу, и уверен, что он поможет всем нам», – заявил турецкий центровой «Рокетс».