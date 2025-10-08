Стала известна сумма призового фонда Евролиги на сезон-2025/26

Евролига объявила об увеличении призовых выплат в новом сезоне.

По данным SDNA, победитель турнира получит 2,4 млн евро, а финалист – 2,1 млн. Для сравнения: в сезоне-2024/25 «Фенербахче» заработал 1,8 млн евро, а «Монако» – 1 млн.

Команда, занявшая третье место, получит 1,8 млн евро, а команда, занявшая четвертое место – 1,5 млн.

Разница между чемпионом и командой, занявшей 16-е место, составит 2,25 млн евро.

Призовые получат только 16 лучших команд турнира. Команды, занявшие 17-е место и ниже, останутся без выплат.