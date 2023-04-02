Ламонт Батлер: «Всегда мечтал о таком моменте»

Защитник университета Сан-Диего Стэйт Ламонт Батлер поделился впечатлениями от победного броска в полуфинале «Финала четырех» NCAA против Флориды Атлантик (72:71).

«Всегда мечтал о таком моменте. Счастлив, что удалось осуществить эту мечту.

Хотел попытаться пройти, но меня отрезали от кольца. Посмотрел вверх, оставалось две секунды, и я понял, что должен бросать. Занял удобное положение для броска и бросил. Рад, что попал», – рассказал Батлер.

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