Член Зала славы, эксперт в шоу и выступил в поддержку женского баскетбола.

«Баскетболистки должны чаще появляться в рекламе. Я не понимаю, почему компании годами игнорируют девушек. Они должны быть повсюду. Вместо женских суперзвезд мы ставим туда плохих игроков НБА.

Женская НБА – отличный продукт, но баскетболисткам не следует ездить по всем этим дурацким странам, чтобы заработать. Американские компании должны звать вас в свою рекламу, должны взаимодействовать с вами. Даже если они не снимают рекламу с вами, то должны сотрудничать и помогать развивать сообщества. Я прошу американские компании поработать в этом направлении, чтобы баскетболисткам не нужно было ездить в другие страны на заработки», – заявил Баркли.

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