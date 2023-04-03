Чарльз Баркли: «Баскетболистки должны чаще появляться в рекламе. Вместо них мы ставим туда плохих игроков НБА»
Член Зала славы, эксперт Чарльз Баркли в шоу Дайаны Таурази и Сью Берд выступил в поддержку женского баскетбола.
«Баскетболистки должны чаще появляться в рекламе. Я не понимаю, почему компании годами игнорируют девушек. Они должны быть повсюду. Вместо женских суперзвезд мы ставим туда плохих игроков НБА.
Женская НБА – отличный продукт, но баскетболисткам не следует ездить по всем этим дурацким странам, чтобы заработать. Американские компании должны звать вас в свою рекламу, должны взаимодействовать с вами. Даже если они не снимают рекламу с вами, то должны сотрудничать и помогать развивать сообщества. Я прошу американские компании поработать в этом направлении, чтобы баскетболисткам не нужно было ездить в другие страны на заработки», – заявил Баркли.
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там люди до кольца не допрыгивают, но (!) компании должны направить маркетинговые кампании в сторону никому неизвестных любителей? виталя фридзон 40 за игру бил бы щас в женской нба
Женской НБА стоит поработать над своим контентом, и тогда, возможно, ситуация изменится.