Дражен Анзулович покинул пост главного тренера «Енисея»

Хорватский специалист покинул пост главного тренера « »

Анзулович отработал в «Енисее» четыре сезона.

«После четырех сезонов в Красноярске Дражен принял решение поменять клуб. Хотим поблагодарить за плодотворную работу в «Енисее», желаем удачи и успехов на новом месте. Но мы не прощаемся, скоро увидимся на площадке», – отмечается на сайте клуба.

В нынешнем розыгрыше Лиги ВТБ «Енисей» занял 9-е место по итогам регулярного чемпионата.

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