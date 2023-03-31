Дражен Анзулович покинул пост главного тренера «Енисея»
Хорватский специалист Дражен Анзулович покинул пост главного тренера «Енисея»
Анзулович отработал в «Енисее» четыре сезона.
«После четырех сезонов в Красноярске Дражен принял решение поменять клуб. Хотим поблагодарить за плодотворную работу в «Енисее», желаем удачи и успехов на новом месте. Но мы не прощаемся, скоро увидимся на площадке», – отмечается на сайте клуба.
В нынешнем розыгрыше Лиги ВТБ «Енисей» занял 9-е место по итогам регулярного чемпионата.
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