Дражен Анзулович покинул пост главного тренера «Енисея»

Теги отставки Дражен Анзулович Енисей Единая лига ВТБ Баскетбол

Хорватский специалист Дражен Анзулович покинул пост главного тренера «Енисея»

Анзулович отработал в «Енисее» четыре сезона.

«После четырех сезонов в Красноярске Дражен принял решение поменять клуб. Хотим поблагодарить за плодотворную работу в «Енисее», желаем удачи и успехов на новом месте. Но мы не прощаемся, скоро увидимся на площадке», – отмечается на сайте клуба.

В нынешнем розыгрыше Лиги ВТБ «Енисей» занял 9-е место по итогам регулярного чемпионата.

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2 комментария

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Julius Nwosu
Пишут, что уже одной ногой в Самаре. Сайт Самары даже выдал новость об этом, но почему то сразу удалили. Хотя наверное из-за того, что пока не могут договориться о расторжении с Базаревичем
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Двестик Двестик
Слоган БК Енисей: "Писаем в песок".

Смысл существования клуба в одной фразе.
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