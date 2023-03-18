Дражен Анзулович о матче с «Астаной»: «Хотим зацепиться за свой шанс в борьбе за плей-офф»

Главный тренер « » поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Астаной».

«После матча в Перми мы провели восстановление и анализ прошедшей игры. К сожалению, Сергей Балашов получил небольшое повреждение и пропустил несколько дней, но уже приступил к тренировкам. Все остальные игроки в порядке, мы провели плодотворную рабочую неделю.

К игре против «Астаны» в это воскресенье мы подходим с максимальной серьезностью, потому что хотим зацепиться за свой шанс в борьбе за плей-офф. Мы анализировали последние игры «Астаны», в частности, игру в Саратове, они показали очень хороший баскетбол. Но мы должны показать свое качество, должны выйти с правильным настроем на игру и одержать победу», – сказал Анзулович.

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