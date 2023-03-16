Лаури Маркканен согласился с мнением Луки Дончича, что в Европе сложнее набирать очки
Звездный форвард «Юты» Лаури Маркканен проккоментировал слова лидера «Далласа» Луки Дончича, что в Европе сложнее набирать очки.
«Очевидно, я не играл в Евролиге. Из того, что я заметил прошлым летом в Евробаскете: определенно, я не получаю те же фолы, что и в НБА. Там нет правила трех секунд, само собой, матчи лишь 40 минут. Так что, я думаю, это уже влияет на среднее количество очков за игру. Наверное, соглашусь с Лукой.
Хотя на Евробаскете я набирал больше очков, чем в НБА(смеется)», – рассказал Лаури в подкасте Дрэймонда Грина.
В текущем сезоне баскетболист набирает 25,4 очка и 8,5 подбора при 51% реализации с игры и 41% из-за дуги за 34,4 минуты игрового времени.
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