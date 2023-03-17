Лаури Маркканен – о неудачных играх: «Иду домой играть в прятки с сыном – и ничто уже не имеет значения»

Теги НБА Юта Дрэймонд Грин Лаури Маркканен Баскетбол

Звездный форвард «Юты» Лаури Маркканен рассказал, как справляется с неудачными моментами в своей карьере.

«Когда у меня плохая игра – это как плохой день на работе. Я закрываю дверь в раздевалку и еду домой играть в прятки с сыном. Это очень помогло моей профессиональной карьере: я наслаждаюсь баскетболом, и что бы ни случилось, хорошее или плохое, я иду домой – и ничто уже не имеет значения», – рассказал Лаури в подкасте Дрэймонда Грина.

В текущем сезоне баскетболист набирает 25,4 очка и 8,5 подбора при 51% реализации с игры и 41% из-за дуги за 34,4 минуты игрового времени.

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1 комментарий

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Catch22
Замечательная позиция. Нужно уметь разграничивать работу и дом и переключать контекст. Я на удаленке с начала ковида понял как это важно, когда дом стал еще и рабочим местом.
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