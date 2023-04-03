33 очка и 14 подборов Янниса Адетокумбо помогли «Милуоки» обыграть «Филадельфию»

«Бакс» в воскресном матче взяли верх над «Филадельфией» Джоэла Эмбиида (117:104).

Звездный форвард хозяев отметился 33 очками, 14 подборами, 6 передачами и 3 блок-шотами.

За 31 минуту на паркете грек реализовал 13 из 17 с игры и 7 из 13 с линии штрафных.

« » продолжает лидировать в с результатом 56-22.

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