33 очка и 14 подборов Янниса Адетокумбо помогли «Милуоки» обыграть «Филадельфию»
«Бакс» в воскресном матче взяли верх над «Филадельфией» Джоэла Эмбиида (117:104).
Звездный форвард хозяев Яннис Адетокумбо отметился 33 очками, 14 подборами, 6 передачами и 3 блок-шотами.
За 31 минуту на паркете грек реализовал 13 из 17 с игры и 7 из 13 с линии штрафных.
«Милуоки» продолжает лидировать в НБА с результатом 56-22.
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