Яннис Адетокумбо о «-41» в матче с «Бостоном»: «Если не думать об игре и не выкладываться, то тебе надерут задницу»
Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо назвал причины поражения с разницей «-41» в матче с «Бостоном» (99:140).
«Мы знаем, в чем тут дело. Если не думать об игре и не выкладываться, то тебе надерут задницу. Все просто.
Насколько мы обеспокоены? Дело не в этом. Важно помнить о том, что я сказал выше. Если будем и дальше так играть, результат будет таким же. Нужно иметь какую-то гордость», – заявил Яннис.
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