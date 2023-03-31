Лидер « » назвал причины поражения с разницей «-41» в матче с « » (99:140).

«Мы знаем, в чем тут дело. Если не думать об игре и не выкладываться, то тебе надерут задницу. Все просто.

Насколько мы обеспокоены? Дело не в этом. Важно помнить о том, что я сказал выше. Если будем и дальше так играть, результат будет таким же. Нужно иметь какую-то гордость», – заявил Яннис.

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