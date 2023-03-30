Яннис Адетокумбо: «Если Бог снова благословит меня MVP, я приму это»

Теги Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо рассказал о своем отношении к званию самого ценного игрока сезона НБА.

«Я не скажу, что мне все равно. Xочу соревноваться. Если вы скажете, что мне все равно, это ложь. Считаю ли я это приоритетом для себя? Нет. Приоритет для меня – стать лучше, помочь своей команде выиграть чемпионат, снова испытать это чувство.

Если Бог снова благословит меня MVP, я приму это.

Карим, Джордан, Рассел, Чемберлен, Леброн, Берд, Мэджик.

Три MVP», – намекнул Адетокумбо в интервью Yahoo Sports.

Яннис уже дважды получал награду «Самого ценного игрока НБА» – 2019, 2020.

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1 комментарий

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Tolball
Ну в его списке только у Берда и Меджика по три,у остальных больше.
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