Яннис Адетокумбо: «Если Бог снова благословит меня MVP, я приму это»

Звездный форвард « » рассказал о своем отношении к званию самого ценного игрока сезона .

«Я не скажу, что мне все равно. Xочу соревноваться. Если вы скажете, что мне все равно, это ложь. Считаю ли я это приоритетом для себя? Нет. Приоритет для меня – стать лучше, помочь своей команде выиграть чемпионат, снова испытать это чувство.

Если Бог снова благословит меня MVP, я приму это.

Карим, Джордан, Рассел, Чемберлен, Леброн, Берд, Мэджик.

Три MVP», – намекнул Адетокумбо в интервью Yahoo Sports.

Яннис уже дважды получал награду «Самого ценного игрока НБА» – 2019, 2020.

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