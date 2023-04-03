Шэйдон Шарп стал первым новичком в истории «Портленда», набравшим 25 очков в трех встречах кряду

Теги Портленд Сакраменто НБА Шэйдон Шарп Баскетбол

Защитник «Портленда» Шэйдон Шарп стал первым новичком в истории организации, набравшим 25 очков в трех встречах кряду.

19-летний баскетболист отметился 30 очками в матче с «Сакраменто» (80:120), 27 очками в ответном матче с калифорнийцами (114:138) и 27 очками сегодня, в победной встрече с «Миннесотой» (107:105).

Шарп также сделал 6 результативных передач, 6 подборов и реализовал 9 из 19 бросков с игры.

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1 комментарий

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Nightyork97
Зарешал в концовке. Потенциал у этого парня огромен. Дайте ему здоровья, это лучший выбор после Банкеро на этом драфте.
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