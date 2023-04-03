Донован Митчелл 12-й раз в сезоне достиг отметки в 40 очков и установил рекорд «Кливленда»

Звездный защитник «Кливленда» отметился 40 очками в победном домашнем матче с «Индианой» (115:105).

За 39 минут на паркете Донован реализовал 14 из 25 с игры, 3 из 9 из-за дуги и 9 из 12 с линии штрафных

Это третья игра кряду для баскетболиста, в которой он набрал 40 или более очков: 44 против «Атланты» (118:120) и 42 против «Нью-Йорка» (116:130).

Таким образом, Митчелл 12-й раз в сезоне достиг отметки в 40 очков и установил рекорд « ».

Примечательно, что это первый сезон игрока за «Кавс».

Предыдущий рекорд франшизы был установлен в сезоне-2005/2006 – 10 встреч с 40 и более очками.

От Гордона до Голдина: европейцы в «Финале четырех» NCAA

Парень из Нальчика сыграет в «Финале четырех» NCAA. Готовы к «Мартовскому безумию»?

Худшие контракты НБА-2023