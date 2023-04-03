Донован Митчелл 12-й раз в сезоне достиг отметки в 40 очков и установил рекорд «Кливленда»

Теги Кливленд Леброн Джеймс Индиана НБА Донован Митчелл Баскетбол

Звездный защитник «Кливленда» Донован Митчелл отметился 40 очками в победном домашнем матче с «Индианой» (115:105).

За 39 минут на паркете Донован реализовал 14 из 25 с игры, 3 из 9 из-за дуги и 9 из 12 с линии штрафных

Это третья игра кряду для баскетболиста, в которой он набрал 40 или более очков: 44 против «Атланты» (118:120) и 42 против «Нью-Йорка» (116:130).

Таким образом, Митчелл 12-й раз в сезоне достиг отметки в 40 очков и установил рекорд «Кливленда».

Примечательно, что это первый сезон игрока за «Кавс».

Предыдущий рекорд франшизы был установлен в сезоне-2005/2006 Леброном Джеймсом – 10 встреч с 40 и более очками.

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1 комментарий

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Каменский-Массив Крым
Это был 12-й матч Митчелла с 40+ очками, об этом напомнили и комментаторы во время матча.
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