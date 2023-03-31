Донован Митчелл десять раз в сезоне набрал более 40 очков. Он сравнялся с рекордом Джеймса

Теги Кливленд Леброн Джеймс НБА Донован Митчелл Баскетбол

Звездный защитник «Кливленда» Донован Митчелл повторил рекорд 4-кратного чемпиона НБА Леброна Джеймса по количеству матчей с 40 и более очками за один сезон в истории организации.

В текущем сезоне Митчелл десять раз смог достигнуть ометки в 40 очков – три из которых пришлись на «Бостон».

2 января Донован набрал 71 очко в матче с «Чикаго» – баскетболист реализовал 22 из 34 с игры, 7 из 15 из-за дуги и 20 из 25 с линии штрафных.

Примечательно, что это первый сезон игрока за «Кавс».

Рекорд франшизы был установлен в сезоне-2005/2006 Леброном Джеймсом.

За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе

Почему возвращение Гэри Пэйтона II радикально меняет ситуацию для «Голден Стэйт»

Худшие контракты НБА-2023

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blooooomka
А толку? Средняя результативность 27,6, меньше чем у Леброна почти на 2 очка, вот только одному 27 почти, а второму 59)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий